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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kein Brand auf einem Balkon in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Nachmittag des 01. Mai kam es zu einer Feuermeldung in der Mannheimer Straße, da Rauch vom Balkon einer dortigen Wohnung aufsteigen würde. Feuerwehr und Polizei evakuierten zunächst das Mehrparteienhaus und mussten sich im Anschluss gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung verschaffen, da die Bewohner nicht zuhause waren. Auf dem Balkon wurde schließlich ein rauchender Aschenbecher festgestellt, von dem aufgrund seiner Beschaffenheit und seines Standorts tatsächlich keine Gefahr ausging.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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