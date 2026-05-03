Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegüberwachung in Waldsee - "Eltern-Taxi" beanstandet

Waldsee (ots)

Am Donnerstagmorgen, 30.04.2026, wurde zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr an der Hermann-Gmeiner-Grundschule in Waldsee eine Schulwegüberwachung durchgeführt. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen fiel jedoch besonders ein Fahrzeug negativ auf: Eine 40-jährige Mutter hielt mit ihrem Pkw vor der Schule im absoluten Halteverbot. Sowohl sie selbst als auch ihre Beifahrerin waren nicht angegurtet. Alle drei Kinder auf der Rücksitzbank waren gänzlich ohne jede Sicherung transportiert worden. Zudem war die Hauptuntersuchung des Fahrzeugs bereits im Dezember 2025 abgelaufen. Da die Mutter nur ein Kind an der Schule abliefern wollte, musste sie auf polizeiliche Weisung vor der Weiterfahrt für ihre beiden anderen Kinder geeignete Sicherungen (Sitzerhöhung, Kindersitz) besorgen. Gegen sie und die Beifahrerin wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Da sich die Fahrerin jedoch während der Kontrolle wenig einsichtig zeigte, werden zudem Jugendamt und Führerscheinstelle über die Kontrolle in Kenntnis gesetzt, da Zweifel an der grundlegenden Eignung zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bei der Fahrerin bestehen.

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