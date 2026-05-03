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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ludwigshafen- Oppau - Körperverletzung in Gaststätte endet in Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend, dem 02.05.2026, kam es gegen 19:00 Uhr zum Streit in einer Gaststätte in der Edigheimer Straße in 67069 Ludwigshafen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen schlug der alkoholisierte Beschuldigte dem neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin im Eingangsbereich der Gaststätte mit der Faust ins Gesicht. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wurde auf die Tat aufmerksam und konnte sofort eingreifen. Als die Polizeibeamten dem 51-jährigen Beschuldigten Handfesseln anlegen wollten, leistete dieser erheblichen Widerstand. Er versuchte in Richtung des Armes einer der Polizeibeamten zu beißen, wodurch dieser leicht verletzt wurde, aber weiterhin dienstfähig blieb. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Zudem verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Ludwigshafen 2
Telefon: 0621 963 24250
E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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