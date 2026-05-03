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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Paket-Diebstahl in Dannstadt-Schauernheim beobachtet

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Donnerstagmittag (30.04.2026) einen 42-Jährigen dabei, wie dieser ein offensichtlich fremdes, vor einem Hoftor in der Hauptstraße liegendes - "zugestelltes" - Paket an sich nahm und sich von dannen machte. Die Zeugin sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an, worauf der das Paket zurückbrachte. Zudem verständigte die Frau die Polizei. Der 42-Jährige wurde kurz darauf in der Nähe einer Polizeikontrolle unterzogen, ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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