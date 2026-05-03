Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei "verursacht" Verkehrsunfall mit E-Scooter in Waldsee

Waldsee (ots)

Einer Polizeistreife fiel am Samstagnachmittag (02.05.2026) in der Neuhofener Straße ein E-Scooter (Elektrokleinstfahrzeug) auf, der verbotswidrig mit zwei Personen besetzt war; eine Verkehrskontrolle war obligatorisch. Die 20-jährige Beifahrerin erkannte die bevorstehende Kontrolle und sprang deshalb noch während der Fahrt vom Roller ab. Hierbei stürzte sie und zog sich mehrere Schürfwunden sowie eine Beule am Kopf zu. Anstatt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die junge Frau und ihren 17-jährigen Begleiter einzuleiten, leisteten die Polizeikräfte Erste Hilfe und führten ein ausführliches verkehrserzieherisches Gespräch mit den Beiden.

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