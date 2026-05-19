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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Korrektur zu: Rhede-Vardingholt - Kleinkraftradfahrer stürzt nach Überholmanöver - Verursacher flüchtet

Rhede-Vardingholt (ots)

In unserer Pressemitteilung: Rhede-Vardingholt - Kleinkraftradfahrer stürzt nach Überholmanöver - Verursacher flüchtet (Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6276542), ist es zu zwei Irrtümern gekommen. Der Mofa-Fahrer ist nicht wie in der Meldung angegeben 17 Jahre alt, sondern 16. Darüber hinaus kam es am vergangenen Sonntag um 16 Uhr zu dem Unfall auf der Hoxfelder Straße in Rhede-Verdingholt.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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