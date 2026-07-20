Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wohnwagen von Werkstattgelände gestohlen

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Freitagabend (17. Juli 2026) Zugang zum Gelände einer Werkstatt an der Hervorster Straße verschafft. Sie manipulierten offenbar die Elektrik des Tores an der Zufahrt, um auf das Grundstück zu gelangen. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie ein silber-farbener oder grauer SUV das Gelände gegen 19:45 Uhr befährt und es kurz darauf mit einem angehängten Wohnwagen wieder verlässt. Entwendet wurde ein weißer Wohnwagen der Marke Hobby, er trug zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen KLE-AA140. An dem SUV der Täter war vorne ein weißes und hinten ein gelbes Kennzeichenschild angebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können und den SUV und/ oder den Wohnwagen gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

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