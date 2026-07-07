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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher 200-Euro-Schein

Erfurt (ots)

Vergangene Woche bezahlte ein Unbekannter in einem Erfurter Restaurant mit einem falschen 200-Euro-Schein. Als eine Mitarbeiterin das sogenannte Falsifikat am Freitag (03.07.2026) in einer Bankfiliale einzahlen wollte, entdeckte ein Bankangestellter die fehlenden Echtheitsmerkmale. Anschließend verständigte er die Polizei. Die Beamten stellten den Schein sicher und ermitteln nun wegen Inverkehrbringens von Falschgeld. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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