Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Produktionshalle: Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (16. Juli 2026), 17:30 Uhr und Freitag (17. Juli 2026), 05:20 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Robert-Koch-Straße in Emmerich vor. Nachdem die Täter dazu ein Zaunelement beschädigt hatten, hebelten sie ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zugang zu einer Produktionshalle. Die Täter entwendeten aus dieser u.a. mehrere Kupferplatten sowie weitere Teile aus Kupfer und entfernten sich dann, nach aktuellem Kenntnisstand mit einem Fahrzeug, von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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