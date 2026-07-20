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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zigarettenautomat gesprengt
Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Durch einen lauten Knall geweckt wurden am Samstagmorgen (18. Juli 2026) Anwohner an der Vernumer Straße. Gegen 05:30 Uhr haben unbekannte Täter einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten offenbar durch das Herbeiführen einer Explosion beschädigt. Ob es ihnen gelang, Zigaretten oder Geld aus dem Automaten zu entwenden, war bei Anzeigenaufnahme nicht klar. Ein Zeuge sah eine männliche, mit einer Sturmhaube vermummte Person auf einem Motorroller unmittelbar nach dem Knall davonfahren. Der Mann trug ein weißes T-Shirt. Weitere Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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