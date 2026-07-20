Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Goch (ots)

Am Montag (21. Juni 2026) kam es durch einen Tatverdächtigen zu mehreren Abbuchungen mit einer als verlorenen gemeldeten Debitkarte. Der Tatverdächtige tätigte mit der Karte, welche im Bereich der Feldstraße in Goch verloren gegangen war, mehrere Abbuchungen an einem Kiosk sowie an einer Tankstelle. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann Angaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/210502

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

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