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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdacht des illegalen Handels mit Kokain
Vorläufige Festnahme eines 32-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach seiner Festnahme am Dienstag (30.6.) in der Elisabethenstraße, muss sich nun ein 32-Jähriger in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Kokain verantworten.

Gegen 17.15 Uhr fiel den Beamten der Tatverdächtige auf, woraufhin die Gesetzeshüter den Entschluss fassten ihn einer Personenkontrolle zu unterziehen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten über 20 Plomben mit mehr als 14 Gramm Kokain bei ihm.

Einsatzkräfte nahmen den 32-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn auf die nächstgelegene Polizeiwache. Dort musste er eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss brachte eine Streife ihn in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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