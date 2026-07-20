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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Pkw beschädigt worden: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Montag (13. Juli 2026), 18:00 Uhr und Donnerstag (16. Juli 2026), 13:30 Uhr kam es an der Straße Rindernscher Deich in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter blauer Mercedes GLC im Heckbereich sowie im hinteren Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt an der Straße Rindernscher Deich in Fahrtrichtung Landwehr abgestellt gewesen. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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