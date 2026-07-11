Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeieinsatz wegen Gasautritts am LKW

Neubrandenburg (LK MSE) (ots)

Am Morgen des 11.07.2026, gegen 08:55 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lindenstraße in Neubrandenburg zu einem Gasleck an einem LKW. Der Fahrer eines mit Trockenware beladenen Scania-LKW bemerkte während der Fahrt über den Parkplatz weißen Rauch, welcher unter seinem Fahrzeug hervortrat. Eine Mitarbeiterin des Marktes verständigte daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizei- und Feuerwehrkräfte stellten vor Ort fest, dass Propangas aus den beiden Treibstofftanks des gasbetriebenen LKW austrat. Der Parkplatz sowie das umliegende Gelände wurden umgehend abgesperrt. Der Fahrzeug- und Personenverkehr wurden während der Einsatzmaßnahmen umgeleitet. Mitarbeiter und Kunden des Marktes wurden vorsorglich evakuiert. Zudem wurden Anwohner gebeten, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg untersuchte die Gefahrenstelle. Nachdem das Gas vollständig entwichen war, ergaben Messungen der Umgebungsluft keine gefährlichen Gaskonzentrationen mehr, sodass eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen werden konnte. Nach Angaben eines Servicetechnikers war ein defekter Hochdruckschlauch ursächlich für den Gasaustritt. Der LKW konnte noch vor Ort wieder fahrbereit gemacht werden. Beim Einsatz wurden weder Personen verletzt noch entstand Sachschaden.

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