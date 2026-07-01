Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 30.06.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es im Lübbenweg, im Bereich der Einmündung zur Plaggestraße, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein landwirtschaftliches Treckergespann mit Gülleanhänger beschädigte im Bereich des Lübbenweges aufgrund der Enge der Fahrbahn eine Buchenhecke sowie ein Verkehrszeichen. Im Anschluss verließ das Gespann die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen einer Unfallbeteiligung vornehmen zu lassen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

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