Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Bargeld aus Büroräumlichkeiten entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Geldern-Vernum (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. Juli 2026), 12:00 Uhr und Montag (20. Juli 2026), 06:45 Uhr kam es an der Straße Baersdonk in Geldern zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Bürogebäudes auf, durchsuchten dieses und entwendeten einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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