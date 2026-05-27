Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Erdkabel - Zeugen gesucht

Polch, Vormaystraße (ots)

Im Zeitraum vom 22.05.2026, 15:00 Uhr bis zum 26.05.2026, 09:30 Uhr, kam es zum Diebstahl von ca. 50 Meter Erdkabel, aus einem mit Bauzaun abgesichertem Baustellenbereich. Das Kabel wurde aus einem Verteilerkasten abgetrennt und durch bislang unbekannte Täter mitgenommen.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell