Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Schloss beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Mofa

Goch (ots)

Im Zeitraum von Sonntag (19. Juli 2026), 22:30 Uhr und Montag (20. Juli 2026), 21:50 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein abgestelltes Mofa (Hersteller: Piaggio / Farbe: schwarz). Dieses war mit einem Schloss, am Schnepfenweg in Goch, an einem Zaun befestigt gewesen und trug zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen "293WHL".

Zeugen melden sich bitte unter 02823 1080 bei der Kripo Goch. (pp)

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