Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Straßenlaterne beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Freitag und Montagmorgen (20. Juli 2026) hat ein unbekannter Fahrzeugführer eine Straßenlaterne am Südwall beschädigt. Der Lichtmast wurde durch den Zusammenstoß verbogen, die Laterne geriet in Schieflage. Der Verursacher setzte seinen Weg allerdings fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet daher Zeugen des Unfalls, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

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