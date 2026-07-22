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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - "Parookaville Festival" 2026: Die Polizei zieht positive Bilanz

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (15. Juli 2026) und Montag (20. Juli 2026) fand in Weeze das zehnte "Parookaville Festival" statt. An den drei Veranstaltungstagen (Freitag, 17. Juli 2026 bis Sonntag, 19. Juli 2026) befanden sich, nach Angaben des Veranstalters, täglich Besucherinnen und Besucher (Camping- und Tagesgäste) im hohen fünfstelligen Bereich auf dem Festivalgelände.

Aus polizeilicher Sicht verlief das Festival, angesichts der hohen Besucheranzahl, überwiegend störungsfrei. Für den Zeitraum des Festivals (Mittwoch, 15. Juli 2026 bis Montag, 20. Juli 2026) wurden der Polizei festivaltypische Delikte (29 Randalierer, 2 Beleidigungen, 1 Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, 11 Körperverletzungsdelikte, 9 Diebstahlsdelikte, 1 Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 3 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 1 Trunkenheitsfahrt) sowie 6 Verkehrsunfälle mit Sachschaden im Zuge der An- und Abreise bekannt, weshalb weiterführende Maßnahmen eingeleitet wurden. Auf dem Festivalgelände kam es zu 33 Hilfeersuchen ohne verkehrs- oder kriminalpolizeiliche Relevanz, 11 Platzverweisen und 2 Ingewahrsamnahmen.

Auf den Straßen rund um das Festivalgelände kam es während des An- und Abreiseverkehrs, sowohl am Freitag als auch am Samstag, zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen. Die eingesetzten Polizeibeamten und Kräfte des Verkehrsdienstleisters regelten bedarfsweise den Verkehr.

Im Rahmen des Festivals wurden mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und NRW-Innenminister Herbert Reul zwei politische Amtsträger auf dem Gelände, durch den Veranstalter, begrüßt. Die beiden Besuche liefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei ab.

Nachdem das offizielle Programm des Festivals am Montag (20. Juli 2026) gegen 01:30 Uhr endete, dauerte der Einsatz für die Polizei aufgrund der Maßnahmen zur Überwachung des Abreiseverkehrs noch bis 15:30 Uhr an.

Die Polizei zieht ein positives Fazit zum "Parookaville Festival" und bedankt sich für die gute sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den weiteren Sicherheitsbehörden und dem Veranstalter. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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