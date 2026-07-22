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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Rasenmähroboter von Privatgrundstück entwendet: Zeugen gesucht

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Im Zeitraum von Samstag (18. Juli 2026), 22:00 Uhr und Sonntag (19. Juli 2026), 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Privatgrundstück an der Wiesenstraße in Bedburg-Hau vor. Die Täter entwendeten aus dem Gartenbereich des Grundstücks einen Rasenmähroboter (Hersteller: Worx // Farbe: schwarz) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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