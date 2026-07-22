POL-KLE: Bedburg-Hau - Rasenmähroboter von Privatgrundstück entwendet: Zeugen gesucht
Bedburg-Hau-Hau (ots)
Im Zeitraum von Samstag (18. Juli 2026), 22:00 Uhr und Sonntag (19. Juli 2026), 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Privatgrundstück an der Wiesenstraße in Bedburg-Hau vor. Die Täter entwendeten aus dem Gartenbereich des Grundstücks einen Rasenmähroboter (Hersteller: Worx // Farbe: schwarz) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.
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