Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Rasenmähroboter von Privatgrundstück entwendet: Zeugen gesucht

Bedburg-Hau-Hau (ots)

Im Zeitraum von Samstag (18. Juli 2026), 22:00 Uhr und Sonntag (19. Juli 2026), 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Privatgrundstück an der Wiesenstraße in Bedburg-Hau vor. Die Täter entwendeten aus dem Gartenbereich des Grundstücks einen Rasenmähroboter (Hersteller: Worx // Farbe: schwarz) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise bitte unter 02821 5040 an die Kripo Kleve. (pp)

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