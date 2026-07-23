Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Alleinunfall mit Lastenfahrrad: Verkehrsteilnehmerin verletzt sich schwer

Geldern (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2026) kam es gegen 18:15 Uhr Am Holländer See in Geldern zu einem Alleinunfall. Eine 55-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem Lastenfahrrad den angrenzenden Radweg der Straße Am Holländer See in Fahrtrichtung Breslauer Straße und verlor dabei die Kontrolle über das Rad. In der Folge fuhr die Frau mit dem linken Reifen auf die Fahrbahn, stürzte und verletzte sich schwer. Die Geldernerin, welche keinen Fahrradhelm getragen hatte, wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pp)

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