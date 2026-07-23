PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Alleinunfall mit Lastenfahrrad: Verkehrsteilnehmerin verletzt sich schwer

Geldern (ots)

Am Dienstag (21. Juli 2026) kam es gegen 18:15 Uhr Am Holländer See in Geldern zu einem Alleinunfall. Eine 55-jährige Frau aus Geldern befuhr mit einem Lastenfahrrad den angrenzenden Radweg der Straße Am Holländer See in Fahrtrichtung Breslauer Straße und verlor dabei die Kontrolle über das Rad. In der Folge fuhr die Frau mit dem linken Reifen auf die Fahrbahn, stürzte und verletzte sich schwer. Die Geldernerin, welche keinen Fahrradhelm getragen hatte, wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 07:53

    POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kindertagesstätte: Unbekannte Täter beschädigen Fenster

    Kleve (ots) - Im Zeitraum von Montag (20. Juli 2026), 16:30 Uhr und Dienstag (21. Juli 2026), 03:50 Uhr kam es an der Böllenstege in Kleve zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten ein Fenster einer Kindertagesstätte und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Diese wurden durch die Täter durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren