Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unfall im Begegnungsverkehr: Zwei verletzte Personen

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Mittwoch (22. Juli 2026) kam es gegen 14:30 Uhr an der Klever Straße in Goch zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau aus Weeze befuhr nach aktuellem Kenntnisstand die Dr.-Engels-Straße in Fahrtrichtung Klever Straße (B9). Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Frau, welche in einem Seat Ibiza am Straßenverkehr teilnahm, nach rechts auf die Klever Straße abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer auf der Klever Straße (B9) in Fahrtrichtung Kleve. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Der 41-jährige Mann aus Bedburg-Hau wurde dadurch schwerverletzt und ins Krankenhaus verbracht. Die Weezerin zog sich leichte Verletzungen zu. Ein 24-jähriger Beifahrer aus Kleve, der im Kia Picanto des Mannes aus Bedburg-Hau gesessen hatte, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt und der Verkehr, bis kurz nach 18:00 Uhr, einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

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