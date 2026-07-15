Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einsatz von Polizei und Feuerwehr nach Rauchentwicklung in Schweriner Einkaufscenter

Schwerin (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Einkaufscenter in der Grabenstraße in Schwerin.

Auslöser des Einsatzes war eine gegen 12:05 Uhr gemeldete Rauchentwicklung. Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurde das Einkaufscenter vorsorglich vollständig evakuiert.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand die Rauchentwicklung in einem Mülltransportsystem. Der Rauch war sowohl innerhalb als auch außerhalb des Einkaufscenters wahrnehmbar. Die Feuerwehr konnte die Ursache lokalisieren und entsprechende Maßnahmen einleiten.

Nach derzeitigem Stand wurden durch den Vorfall keine Personen verletzt oder gefährdet. Betroffen waren ausschließlich Abfälle innerhalb des Mülltransportsystems.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte das Einkaufscenter kurz vor 13:00 Uhr wieder freigegeben werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein technischer Defekt ursächlich für die Rauchentwicklung gewesen.

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