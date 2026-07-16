FW Alpen: Überörtliche Hilfeleistung beim Brand in Sonsbeck Hamb
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B4
Meldebild: Gewerbe-/Industriebrand
Datum: 14.07.2026
Uhrzeit: 11:56 Uhr
Einsatzort: Steinheide, Sonsbeck
Eingesetzte Einheiten: Einheit Veen, Drehleiter Alpen
Am 14.07. kam es um 11:56 Uhr zu einem großen Brandereignis in Sonsbeck Hamb. In einer Lagerhalle, die mit Holzhackschnitzeln gefüllt war, war ein Radlader in Brand geraten. Da das Feuer schnell auf die Holzhackschnitzel übergriff und sich weiter auszubreiten drohte, forderte die Feuerwehr Sonsbeck die Einheit Veen und die Drehleiter aus Alpen zur Unterstützung an.
Bereits kurz nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle wurde die Drohne aus Alpen gestartet. So konnte die Einsatzstelle aus der Luft beobachtet werden, was der Einsatzleitung wichtige Informationen lieferte. Im Einsatzverlauf wurde das TLF der Einheit Veen mehrmals damit beauftragt, mittels Wasserwerfer innerhalb kurzer Zeit große Mengen Wasser in den Brandherd einzubringen. Nach ca. zwei Stunden war der Brand soweit unter Kontrolle, dass die Alpener Wehrleute ihren Einsatz beenden konnten.
Weitere Informationen können aus dem Einsatzbericht der Feuerwehr Sonsbeck entnommen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/140447/6315416
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