PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnhaus +++ Einbruch in ein Wohnhaus in Flörsheim

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Mittwoch, 08.07.2026, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 09.07.2026, 23:30 Uhr

(my) In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagabend kam es in einem Wohnhaus in der Kronbergerstraße in Bad Soden zu einem Einbruch.

Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Im Inneren entwendeten die Einbrecher mehrere Wertgegenstände und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (06192) 20790 zu melden.

2. Einbruch in ein Wohnhaus in Flörsheim, Flörsheim am Main, Hauptstraße Mittwoch, 08.07.2026, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 09.07.2026, 02:35 Uhr

(my) Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag kam es in der Hauptstraße in Flörsheim zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Die unbekannten Täter gelangten durch einen Metallzaun auf das Gelände und verschafften sich anschließend gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt in das Innere des Wohnhauses. Die Einbrecher durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und brachen hierbei auch einen Tresor auf. Samt dem Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06192) 20790 entgegengenommen.

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