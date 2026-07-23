Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - "Mit gutem Gefühl in die Ferien": Kreispolizeibehörde bietet Telefonhotline an

Kreis Kleve (ots)

Die Sommermonate werden fast schon traditionell von Reisen in die Ferne bestimmt. Es geht an die See, in die Berge oder mit dem Flugzeug in weitentfernte Urlaubsregionen. Beliebt bei Familien sind aber natürlich auch Tageskurztrip zum Wasserspielplatz oder in den Zoo. Egal wo es für Sie hingeht, die Abwesenheit von Zuhause können Einbrecher für sich nutzen. Mit welchen Maßnahmen Sie sich kurzfristig noch effektiv schützen können, soll Thema der Telefonhotline "Mit gutem Gefühl in die Ferien" sein.

Jürgen Lang und Michael Weyers von der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Kleve bieten die Hotline am kommenden Mittwoch (29. Juli 2026) in der Zeit von 09:30 Uhr bis 15:00 Uhr an. Die beiden Kriminalbeamten sind im genannten Zeitraum unter 02821 504 1971 bzw. 1972 erreichbar und freuen sich auf einen informativen Austausch mit Ihnen.

Weiterführende Informationen finden Sie zudem auch auf der Internetseite: https://www.k-einbruch.de/. Die Kreispolizeibehörde Kleve wünscht Ihnen schon jetzt eine erholsame Urlaubszeit. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell