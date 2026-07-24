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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Wertgegenstände aus Spinden entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Donnerstag (23. Juli 2026) entwendeten unbekannte Täter, in der Zeit von 15:45 Uhr und 17:00 Uhr, mehrere Wertgegenstände aus Spinden einer Schwimmbadumkleide am Nollenburger Weg in Emmerich. Der oder die Täter entwendeten einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag und mehrere Schlüssel. Unter den Schlüsseln befand sich u.a. auch ein Pkw-Schlüssel, welchen die Täter nach aktuellem Kenntnisstand dazu nutzten, um einen abgestellten grünen Audi SQ5 zu entwenden. Das Fahrzeug trug zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-SP898.

Die Kripo Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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