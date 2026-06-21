Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wochenendlage der PI Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr wurde am Samstagnachmittag, 20.06.2026, in Longkamp mitgeteilt, da an einem in der "Bernkasteler Straße" über längere Zeit geparkten Anhänger die Radmuttern an einem Reifen gelöst wurden. Da der Eigentümer dies noch rechtzeitig bemerkte, kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall. Ebenfalls am Samstag, gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem 45-minütigen, großflächigen Stromausfall im Stadtgebiet. In dem Zusammenhang kam es zu einem Feuerwehreinsatz im "Martertal", da ein Wohnungsinhaber während des Stromausfalls sein Essen auf dem Herd vergaß und das Haus verließ. Als der Strom wieder da war, fing die Pfanne mit dem Essen Feuer, wodurch ein Rauchmelder auslöste und die Nachbarschaft alarmierte. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur verqualmten Wohnung, zu einem Schaden kam es nicht. Im Rahmen einer Public-Viewing Veranstaltung in einem Gastronomiebetrieb in den Kueser Moselauen kam es nach der Übertragung des Deutschlands-Spiels gegen 00:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Infolgedessen kam es zu gegenseitigen Körperverletzungsdelikten, die durch die Polizei Bernkastel-Kues aufgenommen wurden. Am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, fuhr ein 62jähriger Fahrer einer Harley-Davidson an der Ausfahrt der B50neu im Bereich Longkamp aus Unachtsamkeit gegen einen vor ihm fahrenden PKW, als dieser an einem Stopp-Schild anhielt. Der Motorradfahrer erlitt hierdurch Verletzungen und wurde daher in ein nahes Krankenhaus verbracht.

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