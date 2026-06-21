PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wochenendlage der PI Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr wurde am Samstagnachmittag, 20.06.2026, in Longkamp mitgeteilt, da an einem in der "Bernkasteler Straße" über längere Zeit geparkten Anhänger die Radmuttern an einem Reifen gelöst wurden. Da der Eigentümer dies noch rechtzeitig bemerkte, kam es glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall. Ebenfalls am Samstag, gegen 18:15 Uhr, kam es zu einem 45-minütigen, großflächigen Stromausfall im Stadtgebiet. In dem Zusammenhang kam es zu einem Feuerwehreinsatz im "Martertal", da ein Wohnungsinhaber während des Stromausfalls sein Essen auf dem Herd vergaß und das Haus verließ. Als der Strom wieder da war, fing die Pfanne mit dem Essen Feuer, wodurch ein Rauchmelder auslöste und die Nachbarschaft alarmierte. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zur verqualmten Wohnung, zu einem Schaden kam es nicht. Im Rahmen einer Public-Viewing Veranstaltung in einem Gastronomiebetrieb in den Kueser Moselauen kam es nach der Übertragung des Deutschlands-Spiels gegen 00:00 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen. Infolgedessen kam es zu gegenseitigen Körperverletzungsdelikten, die durch die Polizei Bernkastel-Kues aufgenommen wurden. Am Sonntagmittag, gegen 12 Uhr, fuhr ein 62jähriger Fahrer einer Harley-Davidson an der Ausfahrt der B50neu im Bereich Longkamp aus Unachtsamkeit gegen einen vor ihm fahrenden PKW, als dieser an einem Stopp-Schild anhielt. Der Motorradfahrer erlitt hierdurch Verletzungen und wurde daher in ein nahes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531/9527-0
Mail: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 12:55

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht am 19.06.2026 in Kelberg

    Kelberg (ots) - Am Freitag, den 19.06.2026, zwischen 09:30 Uhr und 14:20 Uhr kam es in Kelberg, in der Mayener Straße gegenüber der Hubertus Apotheke zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Plotter Marktes, gegenüber der Hubertus Apotheke einen Sachschaden an einem dort abgestellten PKW. Im Anschluss entfernte sich der ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 07:42

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Landscheid (ots) - Am 21.06.2026 gegen 03:03 Uhr wurde ein stehender Personenkraftwagen auf dem Standstreifen der Bundesautobahn 60 bei Landscheid gemeldet. Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort eintrafen, konnte der 24-jährige Fahrzeugführer schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen werden. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 07:41

    POL-PDWIL: Brand einer Wiese

    Hontheim (ots) - Am 20.06.2026 gegen 12:40 Uhr kam es in Folge von Mäharbeiten einer Wiese, bei welcher es durch das Überfahren eines Steins durch das rotierende Mähwerk zu einem Funkenflug kam, zu einem Brand der Wiese. Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten verhindert werden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Wittlich Schlossstraße 28 54516 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren