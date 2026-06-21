Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Wiese

Hontheim (ots)

Am 20.06.2026 gegen 12:40 Uhr kam es in Folge von Mäharbeiten einer Wiese, bei welcher es durch das Überfahren eines Steins durch das rotierende Mähwerk zu einem Funkenflug kam, zu einem Brand der Wiese.

Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten verhindert werden.

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