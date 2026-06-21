POL-PDWIL: Brand einer Wiese
Hontheim (ots)
Am 20.06.2026 gegen 12:40 Uhr kam es in Folge von Mäharbeiten einer Wiese, bei welcher es durch das Überfahren eines Steins durch das rotierende Mähwerk zu einem Funkenflug kam, zu einem Brand der Wiese.
Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte der umliegenden Gemeinden, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Ausbreiten verhindert werden.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell