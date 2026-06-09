Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Rauchentwicklung in einer Wohnung

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Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe, Bruckhausen und Bucholtwelmen wurden am 9. Juni 2026 um 10:22 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Zimmerbrand" zum Danzinger Platz im Ortsteil Bruckhausen alarmiert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einer Küche zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Ursache hierfür war ein Gegenstand, der auf einer eingeschalteten Herdplatte abgelegt und vergessen wurde. Die Polizei traf vor der Feuerwehr ein und hatte die Situation bereits unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr musste nicht weiter tätig werden. Der Einsatz war nach ca. 30 Minuten beendet.

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