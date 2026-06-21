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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Landscheid (ots)

Am 21.06.2026 gegen 03:03 Uhr wurde ein stehender Personenkraftwagen auf dem Standstreifen der Bundesautobahn 60 bei Landscheid gemeldet.

Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort eintrafen, konnte der 24-jährige Fahrzeugführer schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen werden.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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