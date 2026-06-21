Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Landscheid (ots)

Am 21.06.2026 gegen 03:03 Uhr wurde ein stehender Personenkraftwagen auf dem Standstreifen der Bundesautobahn 60 bei Landscheid gemeldet.

Als die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort eintrafen, konnte der 24-jährige Fahrzeugführer schlafend auf dem Fahrersitz angetroffen werden.

Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit mehr als 1,1 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

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