Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Rote Lichtzeichenanlage missachtet: Fünfjähriges Mädchen verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Donnerstag (23. Juli 2026) kam es gegen 18:50 Uhr im Kreuzungsbereich Klever Straße (B220) / Moritz-von-Nassau-Straße / Nollenburger Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Verkehrsteilnehmerin aus den Niederlanden (Apeldoorn) befuhr, mit einem Skoda Fabia, die Klever Straße (B220) in Fahrtrichtung Niederlande. Im Fahrzeug befanden sich neben der Fahrerin, auch noch eine 34-jährige Beifahrerin und zwei Kinder (ein 15-jähriger Junge und ein 5-jähriges Mädchen) auf der Rückbank (alle Insassen ebenfalls aus den Niederlanden, Apeldoorn). Die Verkehrsteilnehmerin missachtete im Kreuzungsbereich der Klever Straße (B220) / Moritz-von-Nassau-Straße / Nollenburger Weg eine rote Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Hyundai I30, welcher den Nollenburger Weg in Fahrtrichtung Klever Straße (B220) befahren hatte. In diesem Fahrzeug befand sich ein 58-jähriger Mann aus Kleve. Durch die Kollision erlitt das 5-jährige Mädchen schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand, wurden abgeschleppt. (pp)

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