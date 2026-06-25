Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Reisender bedroht Zugbegleiter

Singen (ots)

Ein Reisender geriet mit einem Zugbegleiter in Konflikt. Er konnte kein Zugticket vorweisen und bedrohte daraufhin den Zugbegleiter.

Am Mittwoch, 24. Juni 2026, gegen 09:00 Uhr, kontrollierte der Zugbegleiter des Regionalexpress von Offenburg nach Konstanz einen 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er war nicht im Besitz eines Fahrscheins und soll in Folge dessen den Zugbegleiter bedroht haben. Dieser informierte die Bundespolizei über den Vorfall, die den Tatverdächtigen in Singen am Bahnhof in Empfang nahm und einer Kontrolle unterzog. Gegen den 41-Jährigen, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde wegen des Verdachts der Bedrohung und des Erschleichens von Leistungen Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme konnte er die Dienststelle der Bundespolizei verlassen.

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