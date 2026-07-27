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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Tür beschädigt: Unbekannte Täter brechen in Mehrfamilienhaus ein und entwenden Laptop

Kleve-Kellen (ots)

Am Sonntag (26. Juli 2026) kam es zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr an der Emmericher Straße in Kleve zu einem Einbruch. Die Täter beschädigten mehrere Türen eines Mehrfamilienhauses, entwendeten in der Folge einen Laptop aus einem Wohnraum und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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  • 24.07.2026 – 10:00

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