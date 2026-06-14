Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lingen - Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht
Lingen (ots)
Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 09:10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte an der Kiesbergstraße in Lingen eingebrochen. Die Unbekannten betraten mehrere Räume und durchwühlten Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings konsumierten die Täter geringe Mengen an Lebensmitteln. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen unter der Telefonnummer 0591 870 zu melden.
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