Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kontrolle über Motorrad verloren: Verkehrsteilnehmer stürzt und verletzt sich schwer

Goch-Hülm (ots)

Am Freitag (24. Juli 2026) kam es gegen 18:00 Uhr am Hülmer Deich in Goch zu einem Alleinunfall. Ein 16-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Weeze befuhr mit einem Motorrad (Leichtkraftrad) den Hülmer Deich in Fahrtrichtung Goch. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Weezer im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 16-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad (Leichtkraftrad) entstand Sachschaden. (pp)

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