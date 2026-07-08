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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Brand in einem Schweinestall, hoher fünfstelliger Schaden

Hörstel (ots)

Am Dienstag (07.07.) um 09.39 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand am Lager Damm gerufen. Dort war das Dach eines Schweinestalls in Brand geraten.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden am Gebäude in Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrags. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Für die Tiere wurde das Veterinäramt eingesetzt. Zehn Tiere verendeten durch die Folgen des Brandes.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen technischen Defekt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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