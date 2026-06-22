Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermutlich technischer Defekt: Auto brannte vollständig aus

Autobahn 3 / Hanau (ots)

(lei) Ein lauter Knall während der Fahrt kündigte in der Nacht zu Montag auf der Autobahn 3 bei Hanau offenbar einen technischen Defekt an, der wenig später zum vollständigen Ausbrennen eines Autos führte.

Der Fahrer war gegen 1.45 Uhr aus Richtung Obertshausen kommend unterwegs, als er im Bereich der Anschlussstelle Hanau/Rodgau plötzlich ein Geräusch aus dem Motorraum wahrnahm. Er stoppte daraufhin seinen Wagen, stieg aus und bemerkte kurz darauf bereits Flammen, die sich im vorderen Bereich des Fahrzeugs ausbreiteten.

Dem Mann gelang es noch, persönliche Gegenstände aus dem Innenraum zu holen und sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen, das Fahrzeug wurde jedoch vollständig zerstört.

Da sich auslaufende Betriebsstoffe auf beiden Fahrstreifen der Ausfahrt verteilten, musste die Anschlussstelle für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Erst nach Abschluss der Reinigungs- und Bergungsarbeiten konnte die Ausfahrt wieder freigegeben werden. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

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