Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem, zwei Radfahrer beteiligt

Rheine (ots)

Am Dienstag (07.07.) um 17.50 Uhr fuhr ein 40-jähriger Mann aus Emsdetten mit seinem Fahrrad auf der Nienbergstraße in Richtung Zeppelinstraße. Zur gleichen Zeit war ein 23-jähriger Rennradfahrer aus Rheine auf der vorfahrtberechtigten Zeppelinstraße in Richtung Dutumer Straße unterwegs.

Im Einmündungsbereich Nienbergstraße / Zeppelinstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Der 40-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt, der 23-Jährige leicht verletzt. Beide Männer wurden mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Münster eingesetzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden. Telefon: 05971/938-4215.

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