Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Körperverletzung in der Innenstadt Jugendliche gehen 13-Jährigen an

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (06.07.) gegen 16.30 Uhr sind zwei jugendliche Täter einen 13-jährigen Jungen aus Ibbenbüren angegangen. In der Fußgängerzone am Oberen Markt, am dortigen Brunnen, haben die beiden Unbekannten den Jungen an die Wand gedrückt und in den Schwitzkasten genommen. Der Junge wurde durch den Angriff leicht verletzt. Angeblich habe der Geschädigte ihren E-Scooter beschädigt, so die Jugendlichen. Die Täter flüchteten, als der 13-Jährige um Hilfe rief. Die beiden Jugendlichen werden auf 14 - 15 Jahre geschätzt. Einer hatte blonde, kurze und glatte Haare, der andere trug dunkle Locken. Die Polizei in Ibbenbüren hat die Ermittlungen zu dieser Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren unter 05451/5914315.

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