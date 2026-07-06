Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfall mit Pkw und zwei E-Scootern - Autofahrer flüchtet

Steinfurt (ots)

Am Freitag (03.07.2026) sind zwei Fahrer von E-Scootern gegen 06.50 Uhr im Einmündungsbereich Birkenallee/Dorfstraße gestürzt und verletzten sich leicht.

Die 17 und 19 Jahre alten Rheinenser fuhren mit ihren E-Scootern nebeneinander auf der Dorfstraße und bogen nach rechts in die Birkenallee ab. Nachdem sie in die Birkenallee abgebogen waren, wurden sie von hinten von einem bisher unbekannten schwarzen Pkw überholt. Das Auto schnitt die beiden E-Scooter, sodass der linksseitig fahrende E-Scooter-Fahrer nach rechts auswich und den anderen E-Scooter touchierte. Die Roller verhakten sich und beide Fahrer stürzten zu Boden. Sie verletzten sich dabei leicht.

Der oder die Fahrer/in des Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971-9 38 42 15.

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