Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallfluch, neunjähriger Radfahrer leicht verletzt

Ladbergen (ots)

Am Freitag (03.07.) ist es um kurz vor 15.00 Uhr auf der Straße Telgenkamp/Ecke Schulten Kamp zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein neunjähriger Junge fuhr mit dem Fahrrad auf der Straße Telgenkamp und wollte nach rechts in die Straße Schulten Kamp abbiegen. Dabei kam ihm von rechts ein Auto entgegen, das auf der Straße Schulten Kamp in Fahrtrichtung Telgenkamp unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich wurde der Radfahrer von dem Wagen touchiert. Er stürzte und verletzte sich leicht. Das Fahrrad des Neunjährigen wurde beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch der Unfallbeteiligten entfernten sich beide von der Unfallstelle. Später meldete sich der Erziehungsberechtige des Kindes bei der Polizei.

Bei dem Auto handelte es sich nach bisherigen Zeugenangaben um einen schwarzen Pkw, vermutlich ein Skoda. Der Autofahrer war männlich und etwa 50 Jahre alt. Er hatte dunkles Haar mit Kotletten und einen weißen Bart. Er trug eine dunkle lange Hose.

Die Polizei ermittelt zu dieser Verkehrsunfallflucht und sucht den am Unfall beteiligten Autofahrer. Dieser und/oder Zeugen, die Hinweise geben können, kontaktieren bitte die Wache in Lengerich: Telefon 05481/9337-4515.

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