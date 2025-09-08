Polizei Mettmann

POL-ME: 49-Jähriger verunfallt alkoholisiert mit E-Scooter - 2509029

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 7. September 2025, wurde ein alkoholisierter 49-jähriger E-Scooter-Fahrer in Langenfeld bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2 Uhr befuhr der 49-jährige Langenfelder mit seinem E-Scooter den Gehweg der Berghausener Straße. In Höhe der Hausnummer 43 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Rettungskräfte, die den schwer Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Da die Einsatzkräfte der Polizei in der Atemluft des Mannes Alkoholgeruch feststellten, ordneten sie zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Aufgrund der Verletzungen war ein Atemalkoholtest bei dem 49-Jährigen nicht möglich.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell