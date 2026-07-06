Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Unfall zwischen zwei Radfahrern - Kind leicht verletzt, Mann flüchtet

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (30.06.2026) sind in Saerbeck gegen 15.00 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen.

Auf der Schulstraße zwischen der Grundschule und der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule begegneten sich ein 12-jähriger Radfahrer und der erwachsene Fahrer eines Pedelecs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß, woraufhin die Radfahrer stürzten. Das Kind wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Der Fahrer des Pedelecs fragte den Jungen nach dessen Personalien, teilte ihm seine Daten aber nicht mit und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Mann ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, korpulent und hat hellbraune Haare.

Die Polizei bittet den Fahrer des Pedelecs und Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, sich bei der Wache in Emsdetten zu melden; Telefon 02572-93 06 44 15.

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