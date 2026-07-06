PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Unfall zwischen zwei Radfahrern - Kind leicht verletzt, Mann flüchtet

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (30.06.2026) sind in Saerbeck gegen 15.00 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen.

Auf der Schulstraße zwischen der Grundschule und der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule begegneten sich ein 12-jähriger Radfahrer und der erwachsene Fahrer eines Pedelecs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß, woraufhin die Radfahrer stürzten. Das Kind wurde leicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Der Fahrer des Pedelecs fragte den Jungen nach dessen Personalien, teilte ihm seine Daten aber nicht mit und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Mann ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, korpulent und hat hellbraune Haare.

Die Polizei bittet den Fahrer des Pedelecs und Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer machen können, sich bei der Wache in Emsdetten zu melden; Telefon 02572-93 06 44 15.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 15:50

    POL-ST: Rheine, Unfall mit Pkw und zwei E-Scootern - Autofahrer flüchtet

    Steinfurt (ots) - Am Freitag (03.07.2026) sind zwei Fahrer von E-Scootern gegen 06.50 Uhr im Einmündungsbereich Birkenallee/Dorfstraße gestürzt und verletzten sich leicht. Die 17 und 19 Jahre alten Rheinenser fuhren mit ihren E-Scootern nebeneinander auf der Dorfstraße und bogen nach rechts in die Birkenallee ab. Nachdem sie in die Birkenallee abgebogen waren, ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 13:43

    POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfallfluch, neunjähriger Radfahrer leicht verletzt

    Ladbergen (ots) - Am Freitag (03.07.) ist es um kurz vor 15.00 Uhr auf der Straße Telgenkamp/Ecke Schulten Kamp zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein neunjähriger Junge fuhr mit dem Fahrrad auf der Straße Telgenkamp und wollte nach rechts in die Straße Schulten Kamp abbiegen. Dabei kam ihm von rechts ein Auto entgegen, das auf der Straße Schulten Kamp in ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 10:31

    POL-ST: Rheine, Unfall mit Linienbus, drei Personen leicht verletzt

    Rheine (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend (03.07.) an der Kreuzung Lindenstraße/Tichelkampstraße/Breite Straße/Laugestraße in Dorenkamp sind drei Personen leicht verletzt worden. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Rheine fuhr gegen 19.20 Uhr mit einem schwarzen Audi auf der Tichelkampstraße und wollte dann nach links in die Breite Straße abbiegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren