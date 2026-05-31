Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Großrosseln-Naßweiler (ots)

Am 30.05.2026, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich in der Straße Am Hirschelheck eine Verkehrsunfallflucht. Dabei rangiert ein 62-jähriger Mann aus Großrosseln aus einer Parklücke und kollidiert dabei mit einem geparkten Pkw. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Durch Zeugen kann das Kennzeichen abgelesen werden, sodass der Unfallverursacher im Anschluss ermittelt werden kann. Korrespondierende Unfallschäden können an seinem Pkw festgestellt werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde eingeleitet.

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