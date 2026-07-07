Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Baucontainer - Elektrowerkzeuge entwendet

Steinfurt (ots)

Zwischen Samstag (04.07.), 12.00 Uhr und Montag (06.07.), 07.00 Uhr, ist an der Elter Straße ein Baucontainer aufgebrochen worden.

Unbekannte öffneten gewaltsam die Tür des Containers, der in einem eingezäunten Bereich einer Baustelle steht. Die Täter entwendeten Elektrowerkzeuge, darunter drei Winkeltrennschleifer, eine Handkreissäge, eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber. Außerdem nahmen sie diverses Zubehör wie Bohrer, Akkus und ein Ladegerät mit. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Einbruch. Hinweise bitte an die Wache in Rheine, Telefon 05971/9 38 42 15.

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