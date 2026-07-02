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POL-EN: Gevelsberg: Kradfahrerin prallt gegen Wohnmobil
Gevelsberg (ots)
Verletzt wurde eine 20-jährige Gevelsbergerin bei einem Verkehrsunfall auf der Mühlenstraße am 1. Juli gegen 14:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war sie mit ihrem Motorrad der Marke Yamaha auf der Mühlenstraße unterwegs. Sie verlor die Kontrolle, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein geparktes Wohnmobil. Durch die Wucht des Aufprall wurde sie leicht verletzt. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ob ein körperlicher Mangel der Grund für den Kontrollverlust war, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zusätzlich wird geprüft, ob die 20-jährige im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für dieses Motorrad war.
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