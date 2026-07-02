PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines E-Scooters - Polizei sucht Zeugen

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Mittwoch, den 01.07.2026 gegen 19:00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Ludwigshafen auf Höhe des Sozialverbands VDK zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Tatverdächtig sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen drei Jugendliche, die sich an dem E-Scooter zu schaffen machten. Einer der Täter trug ein blau-schwarzes Hoffenheim-Fußballtrickot, eine schwarze Hose der Marke Adidas und eine Mütze. Der zweite Tatverdächtige trug ein helles Shirt, der Dritte ein dunkles Oberteil. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Haben Sie verdächtige Personen wahrgenommen oder die Tat sogar beobachtet? Zeugen werden gebeten, sachdienliche Angaben der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter 0621 963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de, mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Telefon: 0621-963-24150
E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 13:01

    POL-PDLU: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

    Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Donnerstag, den 02.07.2026 gegen 00:30 Uhr, stoppte eine Streife der Polizei ein Fahrzeug, welches zuvor aufgrund seiner Fahrweise auffiel. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,6 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 18:41

    POL-PDLU: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

    Neuhofen (ots) - Aktuell kommt es in Neuhofen vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen sich fälschlicherweise als Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie Kontodaten erlangen und Bankkarten im Nachgang an die Täter persönlich übergeben werden sollen. Es kann jeden treffen, denn die Täter agieren ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 14:56

    POL-PDLU: Polizei stoppt betrunkenen Motorradfahrer mit 2,18 Promille

    Waldsee (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine stark betrunkene Person, die an einer Tankstelle in der Mühlstraße torkelnd auf ein Motorrad stieg. Eine Streife entdeckte den Fahrer kurz darauf auf der K30. Der 28-Jährige ignorierte sämtliche Anhaltesignale und flüchtete kurzzeitig in Richtung Wasgau-Markt. Am dortigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren