Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Alleinunfall mit Fahrrad: Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden verletzt sich schwer

Kranenburg-Frasselt (ots)

Am Samstag (25. Juli 2026) kam es gegen 11:20 Uhr an der Gocher Straße (B504) zu einem Alleinunfall. Ein 81-jähriger Verkehrsteilnehmer aus den Niederlanden (Nijmegen) befuhr mit einem Fahrrad den angrenzenden Geh- und Radweg der Gocher Straße (B504) in Fahrtrichtung Goch. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte. Der Niederländer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (pp)

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